Sicurezza stradale, dal 7 luglio nuovo autovelox a Ponte Vangaro di Podenzano

Arriva un nuovo autovelox per la rilevazione della velocità che sarà collocato sulla strada statale 45 al chilometro 127+865 in località Ponte Vangaro di Podenzano. “Sarà operativo da mercoledì 7 luglio – spiega il sindaco di Podenzano Alessandro Piva – la tratta in esame è da tempo stata inserita nell’elenco di strade che prevedono la possibilità di accertare infrazioni ai limiti di velocità in forma automatica, identificati dalla Prefettura di Piacenza, a seguito dell’alto tasso di incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto dei limiti di velocità”.

L’elenco delle strade in oggetto, viene vagliato dai componenti dell’Osservatorio della circolazione stradale, composto dalle forze dell’ordine e facenti capo alla Prefettura, dopo l’analisi dei fenomeni infortunistici degli ultimi cinque anni, che hanno riguardato come concausa l’elevata velocità. L’attività di controllo è stata delegata alla polizia locale, che a sua volta, ha individuato il punto più idoneo dove collocare la strumentazione di controllo della velocità. Il rilevatore di velocità è stato installato in una posizione intermedia fra le intersezioni stradali con la SP 42, da un lato, e con la strada comunale Baselica dall’altro, che in passato sono stati teatro di incidenti particolarmente gravi.

Piva aggiunge: “Sono stati effettuati monitoraggi dei flussi veicolari che hanno confermato la pericolosità della tratta, in considerazione dell’elevato volume di traffico, della velocità e della presenza di numerosi mezzi pesanti. Anche dalle prove tecniche e dei monitoraggi effettuati dalla società che si è occupata dell’installazione sono stati evidenziati numerosi passaggi ad altissima velocità con picchi addirittura di 176 km/h”. L’apparecchiatura è protetta da dispositivi di videosorveglianza e da allarme volumetrico collegato alla centrale.