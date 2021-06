I bimbi del Grest di San Giuseppe Operaio “a lezione” dalla Croce Rossa

Quella di oggi, mercoledì 30 giugno, in San Giuseppe Operaio è stata una mattinata di divertimento ma anche di apprendimento per i piccoli iscritti al Grest. Gli operatori della Croce Rossa di Piacenza, infatti, hanno fatto loro visita, per diverse mini-lezioni in ambito soccorso. Dalla manichetta antincendio, che ha fatto letteralmente esplodere di gioia i bambini, alle ambulanze, senza dimenticare le bellissime moto e il furgone con sala radio operativa mobile: tutti hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, scoprendo un mondo – quello di Croce Rossa – sempre in prima linea per aiutare gli altri.

