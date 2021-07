Prima uscita per la Ciclofficina sociale: sabato check up gratuito delle bici

Sabato 3 luglio a Piacenza è programma la prima uscita ufficiale della “Ciclofficina Pignone”, ciclofficina sociale nata come esito del progetto “Mappe”, promosso dal Comune di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Silvi Marina (Te), insieme a una rete di partner locali – le cooperative L’Arco, Officine Gutenberg e Labor, i consorzi Solco e Up, e le associazioni Diciottotrenta, Praxis, Cosmonauti e Tadam – e con il sostegno di Anci.

L’appuntamento è sabato 3 luglio, alle ore 17, all’A/Mano Market presso l’Osteria della Balera di via Legione Zanardi Landi a Piacenza.

Obiettivo del progetto, la creazione di un’impresa sociale e sostenibile, fatta da giovani disoccupati e inoccupati, per la città di Piacenza. Il primo risultato dell’iniziativa è appunto la costituzione della “Ciclofficina Pignone”, a cui verranno aggiunte, successivamente, iniziative culturali, educative e turistiche. L’attività avrà sede a Spazio 4.0, il centro di aggregazione polivalente del Comune di Piacenza, in via Manzoni 21.

I valori alla base dell’esperienza della ciclofficina sociale Pignone sono quelli della lotta allo spreco attraverso il riuso e il recupero di bici e dei suoi componenti, la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale. Lo staff della ciclofficina è aperto alla collaborazione con tutte le realtà piacentine che lavorano per rendere la nostra città un luogo sostenibile, inclusivo e innovativo. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali Facebook e Instagram della ciclofficina. In occasione della prima uscita ufficiale, sabato 3 luglio, presso il mercatino A/mano Market all’Osteria della Balera, per coloro che si presenteranno in bici sarà previsto un check up gratuito del mezzo.

“Sono molto contento – dichiara l’assessore Luca Zandonella – che dal progetto comunale “Mappe” dell’assessorato alle Politiche giovanili sia nata questa concreta possibilità per i giovani piacentini, in quanto tale esito positivo era proprio uno degli obiettivi principali del progetto. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato hanno seguito un percorso formativo e di co-progettazione, accompagnati da docenti qualificati, per arrivare a concretizzare un’idea sostenibile che valorizzasse il territorio e coinvolgesse la popolazione piacentina. Al giovane staff della Ciclofficina Pignone quindi rivolgo le mie più sentite congratulazioni per l’avvio del progetto imprenditoriale e un caloroso « in bocca al lupo » per un felice prosieguo dell’attività”.