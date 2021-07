Spettacolo “Il Sistema” sulla magistratura, a Castello sale la polemica per i costi

A Castel San Giovanni monta la polemica attorno ai costi sostenuti per lo spettacolo teatrale (a ingresso libero) Il Sistema, andato in scena nel parco di villa Braghieri e tratto dall’omonimo libro scritto dall’ex magistrato Luca Palamara con il giornalista Alessandro Sallusti. A far scoppiare la polemica sono i costi, 23 mila euro sostenuti dal Comune.

“Non è possibile – attaccano i consiglieri di minoranza Carlo Capelli, Tommaso Greco e Roberta Bargiggia – spendere 23 mila euro per quella che sostanzialmente è stata la presentazione di un libro”. L’assessore alla cultura Wendalina Cesario risponde. “Accetto le critiche, ma i 23 mila euro comprendono tutto: spettacolo Siae, service, e non è vero che non c’è stato ritorno. Il nome di Castel San Giovanni viaggia insieme alle altre tappe dello spettacolo in tutta Italia”.