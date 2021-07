Vigolzone, due studentesse premiate con la borsa di studio in memoria di Rusconi

Per onorare la memoria del professor Alberto Rusconi, vigolzonese doc, docente di matematica e scienze a Ferriere, Bettola e Pontedellolio scomparso nel 2019, la moglie Lucia Bolzoni ha voluto istituire due borse di studio per altrettanti studenti della scuola secondaria di primo grado di Vigolzone.

L’altra mattina la consegna alle due bravissime studentesse Cecilia Callegari e Martina Rossi, entrambe della classe 3 B che hanno ricevuto il contributo di 500 euro ciascuna, un grande incentivo per proseguire il loro percorso di studi con lo stesso entusiasmo dei tre anni passati.

Il momento si è svolto alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Valnure”, Carla Busconi, delle docenti, dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Vigolzone, Lucia Serena, dei genitori e di alcuni compagni di classe.

“Avete lavorato in un anno non facile – ha detto la dirigente -, ma Cecilia e Martina si sono distinte per l’intelligenza, l’impegno e la collaborazione con i docenti e i compagni. Siate di esempio ai compagni più piccoli che continueranno il percorso in questa scuola”01.