Runner ferita su un sentiero a Coli mentre arriva la notte. Interviene il Soccorso Alpino

Due runners, un uomo di 70 anni residente a Milano e una donna di 44 anni residente a Piacenza sono stati soccorsi nella tarda serata di venerdì 2 luglio lungo il sentiero Cai 141. Mentre facevano ritorno alla loro auto dopo aver visionato il percorso in vista di una gara che si terrà a breve a Coli, la donna è caduta e si fatta male ad una gamba, in una zona non coperta dal segnale telefonico.

Le loro grida di aiuto sono state udite da un residente della zona, che ha chiamati i soccorsi, Sul posto sono intervenuti la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te. Alfeo, l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, i vigili del fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali, che li hanno raggiunti e accompagnati al campo base. La donna è stata poi trasportata dall’ambulanza in ospedale.