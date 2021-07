Castel San Giovanni, cade dalla bici e batte la testa: ferita una donna

Brutto incidente questo pomeriggio, 5 luglio, poco dopo le 17.30 a Castel San Giovanni: per cause da accertare una donna, intenta a percorrere in sella alla sua bicicletta viale Amendola, ha perso il controllo finendo a terra: l’impatto con l’asfalto è stato piuttosto violento, con la ciclista che ha rimediato una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza di Castello assieme ad un’autoinfermieristica. La donna è stata trasportata all’ospedale, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

