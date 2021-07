Fa sesso sui gradini del museo: arrivano i carabinieri, piacentino li aggredisce

Stavano consumando un rapporto sessuale sulle gradinate accanto all’ingresso del complesso museale della Pilotta a Parma quando i passanti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari, hanno rintracciato ed identificato i due amanti, lui 32enne piacentino residente ad Alseno e lei 30enne; entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool, si è opposto al controllo tentando di colpire e spintonare i carabinieri. E’ stato quindi denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.

