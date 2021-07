Caldo al centro vaccinale di Castello, appuntamenti spostati al mattino

A causa di problemi legati alle alte temperature di questi giorni, l’Azienda Usl di Piacenza ha deciso di ricollocare in orario mattutino tutti gli appuntamenti di luglio per la vaccinazione nel polo di Castel San Giovanni inizialmente previsti in orario pomeridiano.

La decisione si è resa necessaria a salvaguardia dei cittadini stessi, a seguito dell’impossibilità di mantenere temperature accettabili nella struttura, nonostante il funzionamento dei sistemi di raffreddamento presenti nel palasport.

Gli utenti interessati riceveranno un sms con almeno tre giorni di anticipo rispetto al proprio appuntamento. Il messaggio Ausl fornirà il nuovo orario (a volte anche il nuovo giorno) per la somministrazione. In caso di mancata ricezione dell’sms, i cittadini che hanno un appuntamento a Castel San Giovanni in orario pomeridiano possono far riferimento al Cuptel 800.651.941.