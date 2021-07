Stadio Soressi, il comune di Castello cerca un nuovo gestore. Offerta migliorata

L’amministrazione comunale cerca di nuovo un gestore per lo stadio Pinetto Soressi. Dopo tre bandi andati deserti ora si opta per una soluzione più snella. Niente gara pubblica cioè, ma una procedura negoziata ad invito. Il Comune pubblica cioè un avviso e invita un certo numero di società sportive che entro il 15 di luglio potranno presentare un’offerta. Viene ridimensionato l’arco temporale, 3 anni e non più 5 (all’inizio erano addirittura nove) e l’importo complessivo cala da 150 a 120 mila euro. Aumenta invece la cifra annua che il Comune garantisce al gestore, dai precedenti 35 agli attuali 40 mila euro. Chi si aggiudicherà (si spera questa volta) la gestione dovrà garantire manutenzione ordinaria del campo e degli spogliatoi più l’apertura e la chiusura degli impianti.

