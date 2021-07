Caduta rovinosa in scooter a Prato Barbieri, centauro al Maggiore in elicottero

Grave incidente per un uomo che oggi, mercoledì 7 luglio, in località Prato Barbieri, nel comune di Bettola, è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre si trovava in sella al suo scooter. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il motociclista ha battuto il capo sull’asfalto riportando un forte trauma cranico. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 di Farini che lo hanno caricato in ambulanza per raggiungere il luogo di atterraggio dell’elisoccorso giunto da Brescia. Le condizioni del centauro sono molto gravi ed è stato condotto d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma.

