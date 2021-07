Danni da maltempo, pronti due cantieri a Ferriere e Alta Val Tidone da 146mila euro

Dal consolidamento di versanti interessati da frane al ripristino della viabilità danneggiata dal maltempo. La Regione dà via libera ad un nuovo pacchetto di interventi per proseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito nei mesi scorsi da eventi meteo eccezionali.

Le risorse finanzieranno anche due cantieri nel Piacentino, ad Alta Val Tidone e Ferriere. Con 120 mila euro si interverrà a Ferriere, per scongiurare il rischio che la frazione di Pomarolo resti isolata. Con 26mila euro sarà invece sistemata la strada comunale di Fontanasso, in comune di Alta Val Tidone.

In Regione gli investimenti sfioreranno il mezzo milione di euro.

