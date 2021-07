Lenzino, a breve incontro in prefettura per il progetto del ponte definitivo

Sarà convocato in queste settimane – probabilmente il 19 luglio – un tavolo istituzionale in Prefettura per definire un progetto unitario del ponte Lenzino del futuro, quello definitivo. Così Anas, il giorno dopo la riapertura del ponte Bailey provvisorio, rimette la palla al centro e punta a ripartire da zero nella progettazione del nuovo ponte dopo la rottura con gli amministratori locali a causa del “no” della Soprintentenza a ricostruire il ponte in un punto diverso da quello originario. Ora che questo “diktat” sembra caduto – come ha confermato di recente proprio Anas – c’è spazio per tutti, anche per gli scontenti: a partire dai sindaci che, esasperati dai ritardi, hanno disertato la riapertura di martedì. Il progetto del nuovo ponte dovrà essere frutto di una mediazione convinta tra i sindaci, la Prefettura, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Anas. Si ripartirà dalle ipotesi progettuali già presentate da Anas e poi scartate.

