Cede l’asfalto, una grossa buca si apre in via Calciati. Traffico deviato

Una grossa buca si è aperta nell’asfalto di via Calciati a Piacenza nella mattinata di venerdì 9 luglio. Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico in attesa dell’intervento di ripristino del manto stradale. Le auto possono comunque raggiungere l’altro lato della via transitando nel parcheggio del limitrofo supermercato. Sul posto è presente la polizia locale.

