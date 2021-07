Scontro con un’auto in via Roma a Podenzano: motociclista ferito

Oltre a quello di Corte Brugnatella, un altro motociclista è rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi (10 luglio) in un incidente stradale. Lo scontro, questa volta con un’auto, è avvenuto a Podenzano lungo via Roma. Ad avere la peggio è stato il motociclista di 42 anni che, in seguito all’impatto, è rimasto incastrato sotto al suo mezzo. A liberarlo ci hanno pensato i soccorritori della Pubblica assistenza di San Giorgio, accorsi sul posto assieme ad un’automedica del 118, ai vigili del fuoco, alla polizia locale e alla polizia stradale. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra moto. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza: non è in pericolo di vita.

