“Sapori in paradiso”, i salumi piacentini fanno il pieno di consensi

Grande successo per i nostri dop a Recco, dove questa sera si è tenuta la manifestazione “Sapori in Paradiso”. Il Consorzio dei Salumi Piacentini e il Consorzio della Focaccia di Recco hanno stipulato un gemellaggio, che avrà come obiettivo la valorizzazione dei due territori. Gemellaggio ufficializzato al ristorante Manuelina di Recco con il presidente del Consorzio piacentino Roberto Belli e il maestro della carne Norcino Fabrizio Mazzoni che hanno mostrato come si preparano salame e pancetta.

“Questa è una delle iniziative che abbiamo messo in campo per la ripartenza del nostro settore – ha detto Belli – tra le prossime avremo il Tramonto DiVino proprio a Piacenza a settembre, evento che porterà in piazza Cavalli i prodotti tipici della regione Emilia Romagna”.

