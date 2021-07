Castel San Giovanni: gattino finito nel canale salvato da operaio e volontaria

Le volontarie che lo hanno soccorso lo hanno ribattezzato Charlie. Lui, un micio di pochi mesi con una zampina rotta, annaspava in un canalone di acqua maleodorante in fregio al parco logistico di Castel San Giovanni. A sentire i suoi lamenti è stato un operaio che durante il turno di notte, attorno a mezzanotte, è uscito per qualche secondo dal capannone in cui stava lavorando. Attirato dai dai flebili lamenti si è sporto nel canalone e ha notato la testolina del gatto. Subito ha avvisato i volontari di “44 zampe”. Una di loro, Guendalina Ciotola, si è calata nell’acqua fetida e ha salvato il piccolo Charlie che ora è in cura da un veterinario.

