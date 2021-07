Le Moto Guzzi invadono il centro storico: raduno in piazza per il centenario

Un pomeriggio all’insegna del “guzzismo”, per i suoi seguaci ben più di una semplice passione, quasi una “religione”. Sicuramente uno stile di vita. Ieri, 14 luglio, piazza Cavalli è stata invasa da una marea di splendide motociclette, radunate dal Moto Guzzi The Club Piacenza, per celebrare come si deve il centenario della nascita della casa di Mandello del Lario, che conta nel mondo milioni di appassionati. Una serata all’insegna del divertimento e del guzzismo alla quale ha preso parte anche il sindaco Patrizia Barbieri, che ha posato in sella a una splendida Daytona rossa fiammante.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA