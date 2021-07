Spettacolo di Drag Quen, il comune dice no alla serata

L’amministrazione comunale di Piacenza ha detto no allo spettacolo delle Drag Queen che era in programma la sera di venerdì, 16 luglio, a Spazio 4. A comunicarlo alla coop L’Arco che gestisce il centro di aggregazione giovanile di via Conciliazione è stato l’assessorato alle politiche giovanili, che fa capo a Luca Zandonella (Lega). La decisione è stata motivata dal fatto che lo show non risponderebbe alla missione educativa di un centro giovanile come Spazio 4. Lo spettacolo si proponeva di fare “conoscere il mondo delle Lgbt con ironia e autoironia”.

