Torna a colpire la banda dei Rolex: in poche ore due rapine in città

Due persone sono state rapinate dei rispettivi orologi Rolex nella giornata di domenica 18 luglio, uno nella zona di piazza Cavalli e altro nella zona di via Emilia Pavese. Una rapina al mattino e l’altra nel tardo pomeriggio. I malfattori hanno probabilmente sfruttato il fatto che l’afa aveva reso deserte le strade della città. L’assenza di sgraditi testimoni ha così reso più aggressivi i rapinatori che in entrambi i casi hanno strattonato e preso a calci le vittime sottraendo gli orologi. In un caso ad agire sono stati due uomini e nell’altro un uomo e una donna. Non sembrerebbe quindi essere sempre la stessa banda a colpire, ma potrebbe anche essere che i rapinatori di orologi preziosi si siano scambiati i ruoli. In un caso due hanno aggredito la vittima e alti due hanno fatto da palo scambiandosi poi le parti nella seconda rapina. Su questi colpi, gli ennesimi di una lunga serie, stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile.

