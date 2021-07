Contagi in salita, controlli intensificati. Barbieri: “Vaccinarsi è fondamentale”

Dopo un mese di giugno con contagi da Covid ridotti al mimino, il territorio piacentino sembrava indirizzato verso un’estate tranquilla. La variante Delta ha cambiato lo scenario e così, nel giro di poche settimane i contagi si sono alzati, le Usca hanno incrementato le visite a domicilio e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per evitare assembramenti e situazioni di rischio. Mentre il governo sta definendo un nuovo protocollo che prevede l’ingresso del green pass in Italia, il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, richiama l’attenzione sull’importanza della vaccinazione e il rispetto delle regole anticontagio.

“Siamo in una fase preoccupante e critica a causa della variante Delta – ha dichiarato il primo cittadino -. Senza creare alcun tipo di allarmismo e senza nulla togliere alla socialità, invito i cittadini al rispetto delle regole e alla vaccinazione che è molto importante soprattutto in previsione del ritorno a scuola”.

