Vacanze all’estero, Delledonne: “Verificare le regole prima di partire”

Per chi decide di trascorrere le vacanze all’estero in questa travagliata estate 2021, la seconda di pandemia, il primo consiglio è quello di controllare su internet quali sono le regole di accesso introdotte dal Paese scelto come meta turistica.

Alcuni Paesi hanno introdotto il Plf, passanger location form, il modulo di localizzazione digitale, necessario ad esempio per Paesi come Grecia e Malta. Alcuni passeggeri sono rimasti bloccati in aeroporto per non averlo compilato.

Un altro problema di notevole rilevanza riscontrato in questi giorni è quello dell’eventuale quarantena in un Paese estero. “Se non ci sono più posti nei Covid hotel, il turista deve pagarsi il soggiorno in isolamento. Per questa ragione, chi va all’estero dovrebbe valutare un’assicurazione” ha dichiarato Marco Delledonne, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza.

