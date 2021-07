Frontale a San Giorgio, feriti anche due bambini. Interviene l’elisoccorso

Schianto tra due automezzi che provenivano da direzioni opposte ieri nel tardo pomeriggio a San Giorgio in via Dante proprio di fronte all’edificio delle scuole. Su una delle due automobili coinvolte viaggiava un intero nucleo familiare rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono subito accorsi i mezzi di soccorso della Pubblica assistenza locale e le forze dell’ordine. Quattro le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, tutte del medesimo nucleo familiare. Padre, madre e un figlio, feriti in maniera lieve, sono stati trasferiti in ospedale a Piacenza. Per il secondo bambino è stato invece necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Parma, le sue condizioni sono più gravi ma non è in pericolo di vita.

