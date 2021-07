Al via la campagna del pomodoro, Coldiretti: “Flessione produttiva”

Prende il via la campagna del pomodoro nel Piacentino, fondamentale sia per l’importanza economica di questo comparto e sia per la qualità del prodotto. La storia della nostra regione consegna una realtà che ad oggi vanta una coltivazione di circa 25.500 mila ettari di cui più di 10mila solo nel piacentino. Piacenza infatti è seconda solo a Foggia per numero di ettari coltivati.

“Per quest’anno si profila una buona campagna con una qualità molto buona, per contro si prevede una lieve flessione quantitativa – spiega Coldiretti -. I dati sul pomodoro da industria nella provincia di Piacenza parlano di un comparto che vede su Piacenza una coltivazione per 10.643 contro i 10.025 del 2020. Una crescita rispetto allo scorso anno che tuttavia, presenta le sue insidie dopo una conclusione difficoltosa dei trapianti a fasi climatiche altalenanti tra periodi di freddo e periodi di siccità che hanno danneggiato alcune parti di coltivazione”.

Il 24 febbraio scorso è stato raggiunto l’accordo sul prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia della campagna 2021: 92 euro a tonnellata. “Il prezzo non soddisfa e non basterà per garantire la redditività delle imprese – secondo Coldiretti -. Per il futuro non basterà più accordarsi solamente sulle quantità da produrre e da consegnare ma sarà fondamentale che tutta la filiera sia allineata in un progetto di valorizzazione del pomodoro coltivato in Italia. E’ indispensabile avere un approccio nuovo, sfruttando appieno quelle che sono le opportunità dei Distretti del Cibo – conclude l’associazione di agricoltori -, mettendo insieme imprese, cittadini, associazioni, istituzioni e università per ottenere una migliore collaborazione sulle azioni comuni, finalizzate a organizzare, sostenere, promuovere e valorizzare l’intera filiera che produce e trasforma un prodotto di altissima qualità in un territorio ben definito. Un nuovo progetto che ponga le basi per il futuro di questo comparto, con la Coldiretti sempre pronta a dare il suo contributo per progetti veri, di valore, nell’interesse della filiera e del reddito degli agricoltori”.