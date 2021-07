Scuola media, alloggi speciali e una galleria del gusto nelle “nuove periferie” della città

Presentati stamattina (29 luglio) in Comune, dall’assessore all’urbanistica Erika Opizzi, dal sindaco Patrizia Barbieri e dai rappresentanti dei soggetti attuatori, i tre progetti ammessi a finanziamento nel “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, che cambieranno il tessuto urbano della periferia di Piacenza. Si tratta della riqualificazione dell’area ex Manifattura tabacchi all’Infrangibile, con la realizzazione, tra le altre cose, di una scuola media con palestra e di residenze per social housing; della ristrutturazione di cascina San Savino alle Mose con nuove residenze destinate principalmente a lavoratori della logistica e una galleria del gusto. Infine nel triangolo della Farnesiana tra via Radini Tedeschi, via Marinai d’Italia e via Caduti sul Lavoro verranno inseriti alloggi per disabili.

IL PROGRAMMA