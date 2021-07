Zona Belvedere, marciapiedi sistemati in 7 strade. Previsti altri interventi

E’ una prima parte di un piano di interventi ancora più articolato quella che si è conclusa nei giorni scorsi e che ha visto il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi in sette strade del quartiere Belvedere.

“Teniamo particolarmente a questi interventi – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – perché erano anni che questi marciapiedi erano stati abbandonati senza manutenzione, creando diversi problemi alla circolazione dei pedoni. Per questo, dopo una prima parte di lavori che abbiamo concluso nei giorni scorsi, torneremo da dopo l’estate a intervenire in zona per riqualificare altri marciapiedi più ammalorati, garantendo così migliore fruibilità e sicurezza per il transito pedonale”.

Gli interventi conclusi hanno riguardato Via Castagna, Via Cristalli, Via Fratus De Balestrini, Via Puccini, Via Bozzini, Via Burali (200 metri per 370 mq) e Via Arrigoni.

Nel frattempo, si è concluso nei giorni scorsi anche l’intervento di posa della nuova pavimentazione dei marciapiedi di Via Bosi, trasversale di Via Vittorio Veneto, per una lunghezza di circa 280 metri e una superficie complessiva di 370 metri quadri.