Venerdì 6 agosto scatta il Green pass. Dove è richiesto e come ottenerlo

Venerdì 6 agosto entrerà in vigore il green pass per accedere a ristoranti al chiuso, spettacoli ed eventi, sagre e fiere, musei, centri culturali e cinema, piscine, palestre e centri termali, attività sportive, parchi tematici, concorsi pubblici. Il certificato si ottiene già con la prima dose di vaccino, oppure è necessario essere guariti dal Covid-19 da non oltre sei mesi o avere effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

La verifica che il cliente abbia il green pass è demandata ai titolari o ai gestori delle attività, e in caso di violazione sia cliente che esercente sono soggetti a una multa che va da 400 a 1.000 euro, scontata del 30% se pagata entro 5 giorni.

Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’attività potrebbe dover chiudere per un periodo che va da 1 a 10 giorni.

SPOSTAMENTI – Il green pass non è necessario per spostamenti tra regioni di colore bianco o giallo, ma

potrebbe diventare necessario per spostarsi tra regioni arancioni o rosse per ragioni turistiche se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare.

Per spostamenti di salute, lavoro, necessità e urgenza, invece, sarà sufficiente l’autocertificazione.

Per quanto riguarda i viaggi in Europa, dato che ogni Stato ha competenza esclusiva in materia di salute, è necessario documentarsi sulle misure del paese di arrivo e sulle indicazioni fornite dal sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli esteri.

Ad oggi per spostarsi in Italia su navi, treni e aerei non è obbligatorio esibire il green pass. Dalla seconda metà di agosto il Governo deciderà se introdurlo, in considerazione dell’evoluzione dei contagi. Chi rientra dalle vacanze a fine agosto potrebbe quindi doverlo esibire.

COME OTTENERLO – Il green pass viene emesso esclusivamente dalla piattaforma del ministero della Salute, che invia un Sms o una email a chi si è vaccinato, 48 ore dopo la somministrazione. Il messaggio contiene le indicazioni e il codice AUTHCODE, che tramite un link o la app Immuni consente di scaricare il certificato verde.

In alternativa si può utilizzare la app IO, accedendo con identità digitale Spid o Cie. In caso di difficoltà ci si può rivolgere al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al farmacista, che dal Sistema tessera sanitaria, potranno recuperare il green pass del cittadino.

ASSISTENZA – In caso di necessità è possibile contattare il numero verde 800.91.24.91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a [email protected].

E’ disponibile anche i numero 1500 (attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette) per recuperare il codice AUTHCODE o per avere informazioni su aspetti sanitari.

Tutte le informazioni sul green pass sono disponibili sul sito: www.dgc.gov.it.