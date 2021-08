Inizio agosto con temporali e grandine nel Piacentino. Temperature sotto la media

Un violento temporale, in alcuni casi con grandine si è abbattuto in alcune aree del Piacentino nel pomeriggio di lunedì 2 agosto. Tra le zone colpite i comuni di Caorso e di Carpaneto.

Per la giornata di domani il servizio meteo di Arpae prevede al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata. La temperatura massima di domani sarà di 27 gradi in pianura.