Addio a Luigi Mossi, cavalier dell’Ortrugo: timoniere di una delle cantine più antiche

Si è spento Luigi Mossi cavalier dell’Ortrugo. Classe 1936 era stato timoniere pluripremiato di una delle cantine più antiche d’Italia ad Albareto di Ziano. La sua vita è stata poesia imbottigliata. Il cavalier Mossi, vignaiolo che iniziava a potare la vite quando ancora le scarpe erano nel fango in inverno, ha finito la sua ultima campagna. Era il padre nobile del vino a Piacenza: era diventato negli anni Settanta, col suo sguardo lungimirante il protagonista assoluto del rilancio dell’Ortrugo. Oggi l’Ortrugo è infatti il vino più venduto nel Piacentino, con milioni di bottiglie sugli scaffali che dicono grazie all’intuito del cavaliere. “Mi sono prodigato senza ripensamenti – diceva – come se tutto potesse durare e continuare per sempre”.

Già per le uve da tavola il padre nel 1928 vinse la Medaglia Grande d’Argento Dorato, nel 1929 il Diploma di benemerenza, nel 1931 la Medaglia d’Oro (mostra interregionale). E ancora nel 1932, nel 1933, nel 1936 vinse la Medaglia d’Oro nelle prime tre Mostre Nazionali delle uve da tavola.

