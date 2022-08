Si avvicina il Valtidone Wine Fest. Vini, chisöla e tanti appuntamenti a Borgonovo

A Borgonovo inizia la “corsa” verso il primo fine settimana di settembre, quando la tredicesima edizione del Valtidone Wine fest prenderà il via per poi fare tappa, nei weekend successivi, a Ziano, Trevozzo e poi Pianello.

A Borgonovo il festival dei vini sarà incentrato sull’ortrugo a cui Coldiretti dedicherà un premio per quello che sarà giudicato il migliore. Al festival dei vini si affiancherà la 56eiesima sagra che la Pro loco dedicherà alla chisöla, e cioè la famosa focaccia con i ciccioli. A fare da corollario ai due appuntamenti principali, Wine fest domenica 4 settembre e la sagra in partenza già da sabato 3, ci saranno una serie di appuntamenti sportivi (come la marcia del gruppo podistico venerdì 2 settembre), la presentazione sabato sera delle squadre dell’Us borgonovese, e poi degustazioni, visite guidate al borgo e ai castelli, mostre di fotografie, esposizioni di moto, vespa, musica, artisti di strada.

Il Wine fest ospiterà una ventina di produttori non più in piazza Garibaldi, ma lungo via Roma. Il tutto preceduto, giovedì 1 settembre, da un evento apripista a Corano. Tutti i programmi sul sito del Valtidone Wine fest e della pro loco Borgonovo.