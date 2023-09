A Borgonovo trionfano Ortrugo e chisola. Stand presi d’assalto

A Borgonovo trionfano Ortrugo e chisola. Oggi la 57esima edizione della sagra dedicata alla famosa focaccia con i cioccioli si sposa con la prima tappa del “Valtidone wine fest”. Il primo dei quattro appuntamenti dedicati al vino mette sotto i riflettori l’Ortrugo e i produttori valtidonesi. A loro è dedicata la rassegna lungo via Roma dove, alla degustazione dei vini, si lega quella di salumi, formaggi e prodotti tipici locali. Tutt’attorno trionfa la sagra della chisola con i volontari della Pro loco impegnati a distribuire quintali di focaccia alle centinaia di visitatori in paziente attesa agli affollatissimi stand. In piazza dimostrazioni di danza esposizioni di vespa mostre di quadri e fotografie, Truccabimbi e tanto altro. “Un evento vetrina per tutta la Val Tidone” – ha ricordato il sindaco Monica Pastelli mentre Coldiretti ha premiato l’azienda Ferraia di Ziano e Scarabelli di Genepreto per i migliori ortrugo. Il giornalista Giorgio Lambri ha invece presentato il suo libro: “Non solo gutturnio”.

FOTO DI MASSIMO BERSANI