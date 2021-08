Da oggi il green pass in locali al chiuso, palestre e cinema. Multe fino a mille euro

E’ in vigore da oggi la certificazione verde – il cosiddetto green pass – per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Il “passaporto” anti-Covid è dunque necessario nei luoghi dove c’è il rischio di assembramenti, per le persone che hanno più di 12 anni. Ovvero: ristoranti al chiuso, cinema, teatri e tutti gli spettacoli al chiuso, palestre, centri benessere, parchi tematici, centri sociali e culturali (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia), sale scommesse, sale bingo e casinò, musei, sagre, stadi, congressi, grandi eventi e concorsi pubblici. Serve inoltre per consumare nei bar al chiuso al tavolo, fatta eccezione per il servizio al bancone. Previste sanzioni da 400 a mille euro per chi non rispetta le regole. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

GREEN PASS: A CHI SPETTA – Si tratta di un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Coronavirus da due settimane, oppure di essere negativo a un tampone nelle 48 ore precedenti o ancora di essere guarito dal Covid da meno di sei mesi. Il green pass può essere esibito sia in formato digitale che cartaceo.