Daniele e Sonia insieme fino alla fine, domani i funerali. Prosegue la raccolta fondi

Si terranno domani mattina, 7 agosto, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Carpaneto i funerali di Daniele Zanrei e Sonia Tosi, i due giovani fidanzati rimasti uccisi domenica sera a Zena dopo essere stati investiti da un’auto. Sarà – come promesso dalle famiglie – un funerale congiunto, a siglare ancora per l’ultima volta l’amore dei due ragazzi. Come comprensibile, sono attese centinaia di persone: per questo, solo una parte degli amici e dei conoscenti potrà essere ospitata all’interno della chiesa, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Intanto, sulla piattaforma online Gofundme amici e conoscenti di Daniele continuano ad alimentare una raccolta fondi, partita spontaneamente, per istituire una borsa di studio a lui dedicata per finanziare l’iscrizione al corso triennale in Transportation Design allo Ied di Torino, dove il piacentino insegnava. Già oltre 13mila euro raccolti in pochi giorni grazie al sostegno (per ora) di circa 170 persone.