Val Boreca, conclusi i lavori dei volontari Cai sul Sentiero del Postino

L’ultimo portalettere percorreva queste vie per raggiungere i villaggi sperduti della Val Boreca: oggi, numerosi appassionati di escursionismo, riscoprono le aree rurali grazie al Sentiero del Postino, che consente di visitare i minuscoli borghi immersi nel verde della natura quasi incontaminata. Siamo in un’area appenninica divisa tra quattro province e quattro regioni: Piacenza, Pavia, Genova e Alessandria. Il giro completo è un anello di 17 chilometri e oltre mille metri di dislivello. Oltre sei ore di cammino per ammirare alcuni borghi come Artana nei pressi di Zerba, Belnome Pizzonero, Suzzi, Bogli.

Una ventina di volontari del Cai di Piacenza ha da poco completato il lavoro di pulizia e ripristino del Sentiero del Postino, un’attività durata quasi un anno e finanziata dal Comune di Ottone.

“Il lockdown e le limitazioni anti Covid hanno rallentato i lavori – spiega il responsabile Sentieritica del Cai di Piacenza, Marco Cassola -. Ci siamo occupati dello sfalcio dell’erba, abbiamo tolto la vegetazione più infestante i massi presenti sui sentieri. Inoltre abbiamo posizionato i cartelli che ora hanno un aspetto più turistico. Andavamo in val Boreca, il weekend e il giovedì. Complessivamente una ventina di persone sono state impegnate ma a causa delle restrizioni, non potevamo riempire il pulmino e in alcuni periodi non potevamo neanche spostarci”.

Con la posa dei nuovi cartelli, i lavori, finanziati dal Comune di Ottone, si sono conclusi nei giorni scorsi.

“Un doveroso ringraziamento va anche agli abitanti di Artana che ci hanno consentito di posizionare le frecce sulle loro abitazioni” ha concluso Cassola.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà