Castel San Giovanni, i sindacati dei pensionati: “Pronto soccorso aperto h24”

“Il Pronto Soccorso deve funzionare h24, avere liste di attesa ridotte e un servizio riabilitativo per chi subisce interventi e per i pazienti cronici”. È questa una delle necessità che le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil segnalano nel protocollo di intesa firmato di recente con l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni. Il protocollo mette nero su bianco gli impegni che l’ente pubblico si prende in materia sociale quali, ad, esempio, l’assistenza domiciliare e i servizi semi residenziali per anziani e disabili, il telesoccorso, gli assegni di cura, gli interventi contro la solitudine.

I rappresentanti di Spi Cgil Romano Braghieri, Domenico Urga e Luigino Baldini, Fnp Cisl Franco Sdraiati e Aldo Baldini e Uilp Armanda Cavalli allargano però lo sguardo anche al tema sanità per cui chiedono all’amministrazione di farsi portavoce presso l’Ausl delle loro richieste, tra cui la riapertura h 24 del Pronto Soccorso (prevista entro fine estate). Altro tema caldo sono le politiche abitative. “Occorre – dicono i sindacati – un’urgente riflessione sugli interventi da adottare al fine di contenere quella che rischia di essere una vera emergenza sociale”. Il riferimento è al tanto temuto sblocco degli sfratti.