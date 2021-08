Tragedia di Zena, Lapo Elkann su Twitter: “Triste per la loro morte. Non è giusto”

La morte di Sonia Tosi e Daniele Zanrei, i due fidanzati piacentini travolti e uccisi da un’auto la notte del 2 agosto mentre erano in sella ad una Vespa sulla provinciale di Zena, ha suscitato vasto cordoglio anche al difuori della nostra provincia. Daniele era infatti un apprezzato interior car designer dell’Alfa Romeo molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia.

Anche Lapo Elkann (fratello di John, numero uno del gruppo Stellantis che controlla tutti i marchi di Fca e Peugeot), proprio in queste ore ha postato sul suo profilo Twitter un messaggio di condoglianze. “Sono triste per la scomparsa di Daniele e la compagna Sonia – ha scritto -. Daniele era un designer del centrostile Alfa Romeo. È rimasto vittima di un incidente stradale. Chi l’ha causato è risultato positivo al test alcolemico con un tasso di 6 volte sopra il limite. Non è giusto”.

Il post ha avuto più di 3mila like e decine di condivisioni.