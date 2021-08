“Fioriere trascurate”. Il Comune bacchetta la ditta che si occupa del verde

“Quelle fioriere sono trascurate. E’ un grave danno d’immagine per il Comune”.

Non si sono ancora placate le polemiche intorno al nuovo bando del verde senza la quota disabili che tornano a riaccendersi quelle sull’appalto in corso, e cioè quello gestito dal raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) formato da Cuore Verde (capogruppo), Riva Giardini spa e Suardi Punto verde, che tanto ha fatto discutere negli ultimi due anni, in particolare per i ritardi nello sfalcio accumulati all’inizio. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti inviato una dura lettera alla ditta appaltatrice per segnalare il grave stato di trascuratezza delle fioriere, in particolare quelle di piazzale Marconi e di piazzetta Plebiscito. Il contratto d’appalto, da oltre 600mila euro, è quello di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo 2019-2021 relativo al lotto 2.

Il Comune avvisa anche che tali essenze “dovranno essere sostituite entro e non oltre il 20 agosto con spese a carico del raggruppamento” e minaccia azioni nel caso non venga rispettato tale termine. Nel frattempo, in queste settimane sta facendo discutere il nuovo bando del verde che partirà a gennaio 2022.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI