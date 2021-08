Selva di Ferriere, riapre il rifugio dopo un anno e mezzo di stop causa Covid

Ha riaperto, dopo un anno e mezzo di chiusura forzata a causa della pandemia, il rifugio “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere ed è di conseguenza ripresa l’attività del Gaep (Gruppo escursionisti alpinisti piacentini). I volontari del Gaep hanno lavorato sodo per garantire nuovamente la rinomata ospitalità: sono state fatte pulizie in tutti i locali ed attrezzature, verificati e ripristinati in efficienza gli impianti idraulico ed elettrico che a causa delle situazioni meteo avverse avevano subito alcuni danni. Si sono poi dedicati alla riverniciatura delle parti delle staccionate che la neve aveva consumato e al taglio dell’erba.

