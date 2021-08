Bobbio, fino a domenica vietato usare l’acqua per scopi non domestici

L’uso dell’acqua potabile per scopi non domestici è vietato nel comune di Bobbio tutti i giorni fino al 15 settembre, dalle 6 del mattino alle 23. No a irrigare orti e giardini, lavare automezzi e riempire piscine. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Pasquali.

“Nonostante le precipitazioni dello scorso inverno abbiano ricaricato in modo soddisfacente sia le sorgenti che le falde dei pozzi – si legge nell’ordinanza -, permangono situazioni di criticità legate a una tradizionale carenza di fonti di buona qualità e quantità”.