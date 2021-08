Mensa Caritas, preparativi per il pranzo di Ferragosto. Idda: “Due turni, 70 ospiti”

Anche se è il 14 di agosto la Mensa della Caritas non va in ferie, e oltre al pranzo di oggi per i loro ospiti, i volontari stanno già pensando a quello di domani, festa di Ferragosto. Perché se le norme sanitarie impongono limitazioni, l’accoglienza e le intenzioni restano immutate. L’impegno pure.

“Una settantina di ospiti – spiega il direttore Caritas, Mario Idda – e quest’anno come lo scorso non abbiamo registrato il calo di presenze che si verificava nelle estati precedenti”. Da registrare, invece, un aumento nell’ultimo anno e mezzo delle persone in difficoltà che si rivolgono alla mensa di via San Vincenzo. “Stranieri ma anche tanti piacentini e italiani, che con la pandemia hanno perso il lavoro o sono in ristrettezze economiche”.

I pranzi vengono gestiti su due turni, per mantenere il distanziamento sociale, e quello della festa dell’Assunta in Cielo va dal risotto al pollo al forno con le verdure, polpette vegane, e poi frutta e crostata. “Purtroppo nel pomeriggio non potremo fare le attività di aggregazione che facevamo gli anni scorsi” racconta Idda.

“Bisogna aggiungere che siamo grati alla comunità piacentina che ci ha sempre supportato – conclude il direttore -. E un motivo in più di soddisfazione è l’avvio di ieri all’ambulatorio “Di Maggio” delle somministrazioni anti-covid a quelle persone che non hanno copertura sanitaria e non avrebbero potuto ricevere il vaccino”.