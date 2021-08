Sarmato, premio San Rocchino ai medici Giuseppe Bertè e Pier Giuseppe Horak

E’ stato consegnato a Giuseppe Bertè e Pier Giuseppe Horak, due medici da poco in pensione che hanno svolto il loro lavoro per oltre quarant’anni nella comunità di Sarmato, il premio San Rocchino. Nel caso del dottor Horak il premio ritorna in famiglia in quanto trentun’anni fa era stato il padre Italo, anch’egli medico, a riceverlo nella prima edizione. Assente Bertè che, come già aveva annunciato, ha scelto di non partecipare alla funzione per motivi personali, legati al suo ritiro dalla vita pubblica. La formella in terracotta con il disegno realizzato dallo scultore Giuseppe Serafini gli sarà comunque consegnata a casa.

La consegna è avvenuta durante la giornata patronale di San Rocco, coincisa con il ringraziamento dell’intera comunità al loro operato, al termine della celebrazione presieduta da monsignor Bruno Perazzoli nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove ieri mattina la statua di San Rocco – santo pellegrino che ha combattuto contro la peste – è arrivata in processione dalla chiesa a lui dedicata.

Per monsignor Perazzoli è stato “un ritorno al paese dove sono sepolti i miei genitori e dove io voglio tornare per unirmi a loro” ha spiegato con commozione durante l’omelia, aggiungendo che attribuisce al santo la sua guarigione dal Covid: “Alla mia età, 83 anni, lo vedo come un miracolo che ha voluto San Rocco”. La sua guarigione è legata alla grazia che il fratello Antonio ha chiesto pregando proprio di fronte alla statua sarmatese di San Rocco.

Durante la celebrazione il sindaco Claudia Ferrari ha donato il cero che è stato acceso davanti alla statua del patrono. Al termine della celebrazione sono stati posti due cuoricini votivi sul bastone che sorregge il santo per la guarigione di monsignor Bruno Perazzoli.

“Mi ha sempre impressionato il modo in cui la gente parlava dei suoi dottori – ha spiegato il parroco don Walter Kanda Wa Kanda -: gli elogi per chi ha svolto il proprio lavoro in questa comunità sono una delle motivazioni della consegna di questo premio.