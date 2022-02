Frontale lungo la via Emilia a San Rocco, quattro feriti e gravi disagi al traffico

Scontro frontale fra due automobili lungo la via Emilia nei pressi di San Rocco al Porto, nell’urto è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Quattro i feriti. L’incidente stradale, la cui dinamica è ancora la vaglio della polizia stradale di Lodi, è avvenuto poco prima delle 19 in prossimità dell’ingresso del centro commerciale Auchan. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Codogno e Piacenza. Sul posto sono accorse autoambulanze e automediche del 118 da Codogno e un’autoambulanza della Croce Bianca da Piacenza. Le condizioni di alcuni dei feriti sono apparse serie. Da Piacenza è accorsa anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente stradale. Lo scontro ha creato lunghe code di veicoli e rallentamenti al traffico in prossimità del viadotto sul Po.

