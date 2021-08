Vintage e solidarietà: dalla Colombaia di Montalbo 4mila euro per la Casa di Iris

Dal vintage ai manufatti realizzati dai volontari dell’Associazione Insieme per l’Hospice, dalla bigiotteria della signora Luisa a un laboratorio d’arte per bambini condotto da Sonia. E poi l’esposizione di autoveicoli d’epoca organizzata dall’Associazione Piacenza Club 4×4. E’ l’iniziative benefica che per il secondo anno consecutivo, domenica 8 agosto, gli abitanti della località Colombaia di Montalbo, nel comune di Ziano, hanno organizzato per raccogliere fondi a sostegno della Casa di Iris.

Presente anche uno stand gastronomico di prodotti tipici locali, dal vino alla bortellina preparata dalle signore del posto. Nel pomeriggio i visitatori hanno potuto fruire di una robusta merenda.

Al termine della giornata tutto il ricavato di 4 mila euro è stato consegnato al presidente della Fondazione Casa di Iris. Oltre agli abitanti della Colombaia per la sensibilità e la generosità dimostrata, un ringraziamento particolare è andato ai volontari dell’Associazione Insieme per l’Hospice che hanno prestato la loro collaborazione alla realizzazione dell’evento e a tutti i visitatori che con la loro presenza hanno contribuito al sostegno dell’Hospice di Piacenza.