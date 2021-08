Ex mercato ortofrutticolo, al via presto la demolizione. Incognita amianto

A giorni partirà la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo. La ditta incaricata dal consorzio agrario Terrepadane – suo l’onere della spesa in base agli accordi collaterali al piano di recupero della grande area che possiede accanto alla Lupa, tra via Colombo e la ferrovia fino a via Pennazzi – depositerà in questi giorni la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata), ossia la pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.

Di fatto, però, l’impresa di Caorso che si è aggiudicata l’appalto ha iniziato i lavori propedeutici nella prima metà di giugno. Hanno preso le mosse con i primi sopralluoghi e con gli interventi preliminari alla demolizione decisa dall’amministrazione Barbieri, vale a dire la derattizzazione e la pulizia da materiali e detriti accumulatisi dopo anni di abbandono e di utilizzo della struttura come rifugio di fortuna per senzatetto. L’abbattimento della struttura di piazzale Roma avverrà con una modalità a smontaggio pezzo per pezzo. L’obiettivo è finire entro aprile, ma se verrà riscontrata la presenza di amianto friabile i tempi slitterebbero a metà settembre. Più in là nell’autunno è prevista la realizzazione del nuovo parcheggio al posto dell’ex ortomercato.

Inascoltati gli appelli a salvare la struttura ripetutamente lanciati da chi ne assicura il valore architettonico perorandone il riutilizzo come città dell’arte e della cultura.

