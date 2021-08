Incendio in un bosco a Groppallo, i cittadini lo soffocano ed evitano il peggio

Uno degli incubi di questa estate in Italia, gli incendi, rischiava di diventare reale anche nella nostra provincia. Alcuni passanti, infatti, hanno chiamato i vigili del fuoco segnalando un sottobosco in fiamme a Groppallo, lungo viale Risorgimento, la strada che esce dal paese dell’Alta Val Nure.

Ma i cittadini non sono rimasti con le mani in mano, ma si sono subito attivati per domare l’incendio, imbracciando badili e utilizzando le frasche per soffocarlo.

Assieme a loro, anche i carabinieri nel frattempo giunti sul posto.

Un’operazione tempestiva e provvidenziale (il fondo era coperto di foglie secche, facilmente infiammabili), tanto che quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno dovuto spegnere solo qualche piccolo focolaio e bonificare l’area.

In totale, sono stati interessati circa mille metri quadrati di terreno.

I carabinieri Forestali stanno cercando di capire le cause del rogo, per il momento sembra esclusa l’ipotesi dolosa. Più probabile un mozzicone di sigaretta, magari lanciato da un’auto in corsa.

