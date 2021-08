Campremoldo Sopra, in arrivo la pista ciclopedonale dalla chiesa al cimitero

Per chi abita a Campremoldo Sopra, raggiungere a piedi o in bicicletta il cimitero della frazione non sarà più un terno al lotto, col rischio di essere investiti da un’auto di passaggio o da un mezzo agricolo: nei progetti dell’amministrazione comunale di Gragnano c’è la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo circa 300 metri che colleghi in maniera sicura la chiesa al cimitero. Un progetto che sarà finanziato, in parte, con un contributo regionale di 24mila euro ottenuto nell’ambito del Piano Aria dell’Emilia Romagna.

La nuova pista ciclopedonale dovrà essere disegnata parallelamente alla strada comunale della Cariana, di cui rappresenterà un ampliamento: per far questo si dovrà espropriare una striscia di terreno agricolo mentre un primo terreno incolto nei pressi della chiesa è già stato donato gratuitamente al Comune da un’abitante del luogo. Indicativamente il costo dell’opera – in attesa del progetto – potrebbe costare circa 100mila euro.