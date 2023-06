Inaugurata la pista ciclopedonale che collega Campremoldo al suo cimitero

Raggiungere il cimitero in sicurezza senza il rischio di essere travolti, a piedi o in bicicletta, era diventata una priorità. E così ognuno – dal Comune fino ai singoli cittadini – ha fatto la sua parte, per quanto possibile, per arrivare al risultato. Nonostante i lavori siano terminati già da qualche tempo, è il momento dell’inaugurazione ufficiale della nuova pista ciclopedonale che collega Campremoldo Sopra al suo cimitero: poco più di cento metri di rettilineo sottratti ai campi della zona, lungo la strada comunale verso la Provinciale 11 e la località Cariana, per il bene della comunità. È stata benedetta (in tutti i sensi) alla presenza della sindaca Patrizia Calza, dei progettisti e costruttori, oltre a diversi cittadini della piccola frazione gragnanese, parroco e responsabile dell’ufficio tecnico.

La pista è soprattutto figlia della disponibilità degli abitanti di Campremoldo. Una parte del terreno è stata donata gratuitamente al Comune dalla scomparsa Lucia Bisagni, altre parti di terreno sono state cedute senza problemi dalle famiglie Dieci e Cervini durante le fasi di esproprio.