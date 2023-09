Gragnano, gravi ferite per un 29enne in monopattino investito da un’auto

Un nigeriano di 29 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma dall’eliambulanza per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di giovedì 21 settembre in località Piscine di Gragnano, tra il capoluogo e Campremoldo Sopra. Il giovane stava viaggiando su in monopattino quando è stato investito da un’auto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con automedica e la Croce Rossa di San Nicolò, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per i rilievi e i vigili del fuoco.