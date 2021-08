Dipendente ruba dal deposito occhiali e monili per quasi 3 mila euro: arrestata

Dipendente infedele di Amazon a Castel San Giovanni sottrae monili, dispositivi elettronici e occhiali da sole per quasi 3 mila euro. E’ accaduto lunedì 23 agosto. A finire in manette una donna albanese di 26 anni residente a Pavia. La giovane, terminato il turno di lavoro, è stata fermata all’uscita dello stabilimento su segnalazione del personale della sicurezza. Indosso aveva alcuni monili d’argento. Subito dopo i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e vi hanno trovato all’interno dispositivi elettronici e occhiali da sole per un valore complessivo di circa 2600 euro. La ventiseienne è stata così arrestata in flagranza di reato per furto. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma di via Beverora nella mattina di martedì 24 agosto è comparsa in tribunale davanti al giudice che ha convalidato l’arresto dei carabinieri e rimesso in liberta la giovane (che è incensurata) con obbligo di firma alla polizia giudiziaria

