Schianto all’alba tra una moto e uno scooter in via Arda, feriti i conducenti

E’ di due feriti il bilancio del violento scontro tra una moto e uno scooter avvenuto nella prima mattina di martedì 24 agosto in via Arda a Piacenza. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. In seguito all’impatto i conducenti dei mezzi sono stati sbalzati sull’asfalto rimediando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due uomini all’ospedale. Alla polizia municipale il compito di ricostruire quanto accaduto.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà